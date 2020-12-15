Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu

15.12.2020 08:15
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde oturan İbrahim Demirsöz (45), motosikletiyle Kaz Dağları'nda gezerken fıstık çamı ağaçlarından düşen ve yok olan bu değeri görünce çam fıstığı toplama işine girdi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde oturan İbrahim Demirsöz (45), motosikletiyle Kaz Dağları'nda gezerken fıstık çamı ağaçlarından düşen ve yok olan bu değeri görünce çam fıstığı toplama işine girdi. Demirsöz, büyük zorluklarla yıllardır ağaçlardan topladığı çam fıstığı kozalaklarından çıkardığı kabuklu fıstıkları kilosu 80 liradan, iç fıstığı ise kilosu 400 liradan satarak, geçimini sağlıyor.

Bayramiç ilçesinde yaşayan İbrahim Demirsöz, Orman İşletme Müdürlüklerinden ve özel şahıslara ait bahçelerden satın aldığı fıstık çamı ağaçlarındaki kozalakları 7 yıldır topluyor. Özel şahısların yanı sıra okul bahçeleri ve belediyeye ait alanlarda kimi zaman 40-45 metreyi bulan çam fıstığı ağaçlarının bir yerine kadar merdivenle çıkan, ardında da kalan bölümüne tırmanan Demirsöz, ağaçların ince dallarında ve uç kısımlarındaki çam kozalaklarını elindeki sopayla yere düşürüyor. Mayıs ayına kadar binbir zorlukla topladığı çam fıstığı kozalaklarını deposuna koyan İbrahim Demirsöz, yaz aylarında da bunları güneşe sererek açılmasını bekliyor.

Çam fıstığının kabuklusunu toptan kilosu 80, iç fıstığı ise kilosu 400 liradan Türkiye'nin dört bir yanına pazarlayan İbrahim Demirsöz, zahmetli ve tehlikeli olmasına rağmen işinden memnun olduğunu söyledi. İlçede çam fıstığı toplama ve ayrıştırma işini sadece kendisinin yaptığını ifade eden Demirsöz, yörede iç fıstığın çok fazla tüketilmemesine rağmen oldukça fazla çam fıstığı ağacının olduğuna dikkat çekti.Ağaçlardan topladığı kozalakları depolandığını, haziran, temmuz ve ağustos aylarında ise güneşe sererek açılmasını beklendiğini anlatan Demirsöz, şunları söyledi: "Açılan kozalaklardaki çekirdekler kozak dövme makinesi yardımı ile ayrılıyor. Elde edilen çekirdekler, su varillerinde yıkanıp, boş olan çekirdekler ayırt edilerek dolu çekirdekler güneşte kurumaya bırakılıyor. Çekirdekleri ayrılan kozalaklar ise yüksek kalorili ısı verdiği ve çevre dostu yakıt olduğu için fırınlarda ve kalorifer kazanlarında yakıt olarak kullanılmaktadır. Dünyada en kaliteli ürün İtalya ve ülkemizde elde edilmektedir."

Geçen sezon yaklaşık 50 ton çam fıstığı kozalağı toplayan ve bunlardan yaklaşık 5 ton çam fıstığı elde etmeyi hedefleyen İbrahim Demirsöz, kozalakların kasım ve aralık aylarında toplanması gerekirken ağustos ayında toplamaya başlandığını ve bunun da kaliteyi olumsuz etkilediğini belirterek, yetkililerden kasım ayından önce toplama izni verilmesini istedi.


Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu

Kaz Dağları, Bayramiç, Ağustos, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu - Son Dakika


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