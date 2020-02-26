Kaz Dağları'ndaki 'uçan kaya' ilgi çekiyor - Son Dakika

Kaz Dağları'ndaki 'uçan kaya' ilgi çekiyor
6 saat önce
BALIKESİR'de bulunan oksijen deposu Kaz Dağları'nda, bir grup doğasever tarafından keşfedilen dev kaya parçası, havada asılıymış gibi duran görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:25 Kaynak: DHA
BALIKESİR'de bulunan oksijen deposu Kaz Dağları
'nda, bir grup doğasever tarafından keşfedilen dev kaya parçası, havada asılıymış gibi duran görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Edremit ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları'nda, yaklaşık 5 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen kaya parçası, uçuyormuş gibi görünmesiyle ilgi çekiyor. Bölgede yürüyüş yapanlar tarafından bulunan 'uçan kaya' olarak adlandırılan kaya, daha şimdiden doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görmeye başladı.Havada asılı gibi görünen kayayı keşfeden Mustafa Şıvgın "Kaz Dağları'nda arkadaş grubu ile geziyorduk. Bir ara gözümüze takılan bu kaya adeta havada asılı gibi duran görüntüsüyle bizleri şaşkına çevirdi. Ancak biraz inceledikten sonra altındaki ufak taş parçalarının üzerinde durduğunu gördük" dedi.
- Edremitbalıkesir
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