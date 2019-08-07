Son Dakika Haberleri: Kaz Dağları: 'Su ve Vicdan Nöbeti' geri adım atmıyor
Son Dakika Dünya Haber

Kaz Dağları: 'Su ve Vicdan Nöbeti' geri adım atmıyor

40 dakika önce

Kaz Dağları'nda altın madenine karşı başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti' adlı eylem sürüyor. Bölgeye çadır kuran eylemciler, maden arama çalışmalarının sonlandırılmasını talep ediyor. Pazar günü sayıları 5 bine kadar çıkan eylemciler maden sahasının yakınlarına yüzlerce çadır kurdu.

Kaz Dağları: 'Su ve Vicdan Nöbeti' geri adım atmıyor, System.String[]
Kaz Dağları'nda altın madenine karşı başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti' adlı eylem sürüyor. Bölgeye çadır kuran eylemciler, maden arama çalışmalarının sonlandırılmasını talep ediyor. Pazar günü sayıları 5 bine kadar çıkan eylemciler maden sahasının yakınlarına yüzlerce çadır kurdu.

Eylemcilerin pankartlarında "Altını seviyorsan gelme" ve "Altınsız yaparız ama Kaz Dağları olmadan yapamayız" sloganları dikkat çekti.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaz Dağları, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Gençliği toprakla, fidanlarla buluşturmamız lazım
Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı Bakan Kurum: Kaz Dağları'nda 13 bin ağaç kesildi Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 18:37:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaz Dağları: 'Su ve Vicdan Nöbeti' geri adım atmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]