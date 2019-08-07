Kaz Dağları: 'Su ve Vicdan Nöbeti' geri adım atmıyor
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Kaz Dağları'nda altın madenine karşı başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti' adlı eylem sürüyor.
Kaz Dağları
'nda altın madenine karşı başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti' adlı eylem sürüyor. Bölgeye çadır kuran eylemciler, maden arama çalışmalarının sonlandırılmasını talep ediyor. Pazar günü sayıları 5 bine kadar çıkan eylemciler maden sahasının yakınlarına yüzlerce çadır kurdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:15
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