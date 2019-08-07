Son Dakika Haberleri: Kaz Dağları: 'Su ve Vicdan Nöbeti' geri adım atmıyor
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Kaz Dağları: 'Su ve Vicdan Nöbeti' geri adım atmıyor

44 dakika önce

Kaz Dağları'nda altın madenine karşı başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti' adlı eylem sürüyor.

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Kaz Dağları'nda altın madenine karşı başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti' adlı eylem sürüyor. Bölgeye çadır kuran eylemciler, maden arama çalışmalarının sonlandırılmasını talep ediyor. Pazar günü sayıları 5 bine kadar çıkan eylemciler maden sahasının yakınlarına yüzlerce çadır kurdu.
Kaz Dağları, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:15 
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