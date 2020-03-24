Kaz Gölü, koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı - Son Dakika

Tokat'ın Pazar ilçesinde, kuşların göç yolunda bulunan Kaz Gölü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ziyarete kapatıldı.

İlçeye 11 kilometre uzakta 11 bin 700 dekarı kaplayan Kaz Gölü, Bakanlar Kurulu kararıyla 2006'da "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilmişti.



Büyük bölümü sazlıklarla kaplı sahada, iki gözetleme kulesi bulunuyor. Kuşların göç yolundaki Kaz Gölü, 110 türe ev sahipliği yapıyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Devlet Su İşleri genel müdürlüklerince geçen yıl bölgede başlatılan yeni sulak alanların açılması ve gölün rehabilitasyonu çalışması ise devam ediyor.

Kaz Gölü, Kovid-19 ile mücadele dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla geçici süreyle ziyarete kapatıldı.