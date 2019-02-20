Son Dakika Haberleri: Kaz Hırsızları Tutuklanınca "Eğitim Şart" Dedi

Kaz Hırsızları Tutuklanınca "Eğitim Şart" Dedi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, evlerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.

Kaz Hırsızları Tutuklanınca
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, evlerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden biri polis merkezi çıkışında, 'Eğitim şart eğitim' dedi.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesinde ikametlerden hırsızlık yapan 3 kişi son işlerinde yakalandı. 7 hırsızlık olayın şüphelisi oldukları belirlenen ve suçlarını itiraf eden Oğuz Ali K.(21), E.G.(17) ve V.D.(17), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şüphelilerin ikametlerden çaldığı 5 adet hızar motoru, 4 adet kaz, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek, 1 teneke zeytinyağı sahiplerine teslim edildi.

Tutuklanan şüpheliler polis merkezi çıkışında, "Eğitim şart eğitim" dedi.

Taksi şoförü Ökkeş Karadam, kazlarını sağ salim teslim eden polis ekiplerine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:54 Kaynak: İHA

Polis, Kahramanmaraş, Pazarcık, 3. Sayfa
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