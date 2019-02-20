Son Dakika Haberleri: Kaz Hırsızları Tutuklanınca "Eğitim Şart" Dedi

Kaz Hırsızları Tutuklanınca "Eğitim Şart" Dedi

53 dakika önce

Kaz hırsızları tutuklanınca "Eğitim şart" dediKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.

Kaz Hırsızları Tutuklanınca
Kaz hırsızları tutuklanınca "Eğitim şart" dedi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden biri polis merkezi çıkışında, 'Eğitim şart eğitim' dedi.
Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesinde ikametlerden hırsızlık yapan 3 kişi son işlerinde yakalandı. 7 hırsızlık olayın şüphelisi oldukları belirlenen ve suçlarını itiraf eden Oğuz Ali K.ve V. D.(17), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Şüphelilerin ikametlerden çaldığı 5 adet hızar motoru, 4 adet kaz, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek, 1 teneke zeytinyağı sahiplerine teslim edildi.
Tutuklanan şüpheliler polis merkezi çıkışında, 'Eğitim şart eğitim" dedi.
Taksi şoförü Ökkeş Karadam, kazlarını sağ salim teslim eden polis ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:40 Kaynak: İHA

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