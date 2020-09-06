Kaz ile köpeğin dostluğu ilgi çekiyor - Son Dakika

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesi Aktaş köyünde oturan Lütfi (83) ve Hatice Çakır (70) çiftinin 'Rocy' isimli köpekleri ile 'Endam' isimli kazlarının dostluğu ilgi çekiyor. Kaz ve köpeğin dostluğunun kendisini mutlu ettiğini belirten Lütfi Çakır, "Arkadaş gibi oynuyorlar. Görülmemiş bir şey. Bu dostluklar herkeste olmalı. Bu köpekle kazın dostluğu tüm insanlarda olmalı" dedi.

Akçakoca Aktaş köyünde oturan Çakır çifti, 6 aylık olan ve 'Rocy' ismini verdikleri köpek ile 7 aylık olan 'Endam' ismini verdikleri kaza bakıyor. Doğduklarından bu yana bir arada büyüyen kaz ve köpek birbirine alışınca oyun oynamaya da başladı. Kaz, bulduğu her fırsatta köpeğin yanına giderek, onu hem kaşıyor hem de onunla oyunlar oynuyor. Kaz ile köpeğin oyununu gören Lütfi Çakır da o anları cep telefonuyla görüntüledi.

'ARKADAŞ GİBİ OYUN OYNUYORLAR'Kaz ve köpeğin dostluğunun kendisini mutlu ettiğini belirten Lütfi Çakır, "Arkadaş gibi oynuyorlar. Görülmemiş bir şey. Köpekle kazın oynaması çok hoşuma gitti. Bu dostluklar herkeste olmalı. Bu köpekle kazın dostluğu tüm insanlarda olmalı" dedi.Hatice Çakır ise kaz ve köpeğin bir arada büyüdükleri için dost olduklarını dile getirerek, "Biz yıllardan beri hayvanları severiz. Onlar bir arada büyüdükleri için arkadaş oldular. Kaz köpeği kaşıyor, onun da hoşuna gidiyor ve yuvarlanıyor" diye konuştu.