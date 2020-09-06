Kaz ile köpeğin örnek arkadaşlığı - Son Dakika

Kaz ile köpeğin örnek arkadaşlığı
DÜZCE (İHA) – Düzce'de kaz ile köpeğin dostluğunda yaşanan sıcak görüntüler görenlerin ilgisini çekiyor.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de kaz ile köpeğin dostluğunda yaşanan sıcak görüntüler görenlerin ilgisini çekiyor.
Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Aktaş köyünde oturan 83 yaşındaki Lütfi Çakır ile eşi 70 yaşındaki Hatice Çakır, 6 aylık olan ve 'Rocy' ismini verdikleri köpekleri ile 7 aylık 'Endam' ismini verdikleri kazlarına birlikte bakıyorlar. Doğduklarından bu yana bir arada büyüyen kaz ve köpek, birbirine alışınca oyun oynamaya başladı. Kaz bulduğu her fırsatta köpeğin yanına giderek, hem kaşıyor hem oyunlar oynuyor. Kaz ile köpeğin oyununu gören Lütfi Çakır da o anları cep telefonuyla görüntüledi. Herkese örnek olacak sıcacık görüntülerin yaşandığı kaz ile köpeğin dostluğunu sosyal medya hesabına yükleyen Lütfi-Hatice Çakır çiftinin videosu beğeni yağmuruna tutuldu. - DÜZCE
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