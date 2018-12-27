Son Dakika Haberleri: Kaz Pazarında Yılbaşı Yoğunluğu

Kaz Pazarında Yılbaşı Yoğunluğu

1 saat önce

Samsun'un Kavak ilçesinde kurulan kaz pazarında yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

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Samsun'un Kavak ilçesinde kurulan kaz pazarında yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, AA muhabirine, tirit yapımında kullanılan besili kaz fiyatlarının 180 liraya kadar çıktığını söyledi.

Kaz satışının yetiştiriciler için önemli bir gelir olduğunu belirten Şahin, "İlçemizde Astronot Hüseyin Özdemir Parkı'ndaki kaz pazarı, her hafta perşembe günleri kuruluyor. Yetiştiriciler, yılbaşı dolayısıyla besisini yaptıkları kazlarını pazara getirdi. Daha önce 160 lira olan kaz fiyatları yılbaşı nedeniyle 180 liraya alıcı buluyor." dedi.

Şahin, kaz fiyatındaki artışın talepten kaynaklandığını, yılbaşından sonra normale döneceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:53 Kaynak: AA

Samsun, Kavak, Güncel
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