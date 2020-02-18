Kaz Pilavı Şenliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaz Pilavı Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Kaz Pilavı Şenliği düzenlendi

7 saat önce

Çekerek Belediyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine Geleneksel Kaz Pilavı Şenliği düzenleyerek Çekerek Kazı'nın tanıtımını yaptı.

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Çekerek Belediyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine Geleneksel Kaz Pilavı Şenliği düzenleyerek Çekerek Kazı'nın tanıtımını yaptı.


Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, belediye olarak ilçenin tanıtımına yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini belirtti.


Başkan Çakır, "'Bölgemizin simgelerinden Çekerek Kaz'ını tanıtmak için ilçemizde bulunan Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda Kaymakamımız Sayın Mehmet Çağatay Çakal, Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Uğur Kölemen, Kurum Amirleri, Akademisyen ve Öğrencilerimizle birlikte Kaz Pilavı Şenliği düzenledik. Ekonomik değeriyle de öne çıkan kaz kültürü şehrimiz için son derece önemli ve nesilden nesile aktarılması gereken bir miras olduğu bilinmelidir. Bu bağlamda bu kültürün yok olmaması bizler için önem taşımaktadır."dedi.


Her biri farklı yörelerden gelen öğrencilere yönelik kaz plavı şenliği düzenlediklerini söyleyen Başkan Çakır, "Özellikle kazların kar ve buz yemesi gerekiyormuş. Onun için de biz tam döneminde Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda bulunan her biri farklı memleketlerden gelen öğrencilerimize memleketimizin önemli değerlerinden ve kültürlerinden olan Kaz Kültürünü tanıtmak için Kaz Pilavı Şenliği düzenleyerek sofralarımıza misafir ettik. Kaz yeşillik dışında hiçbir şey yemeyen,Hiçbir haşere, pislik yemeyen tamamen Çok doğal beslenen bir hayvan olup kültürümüzün nesillerimize aktarılması ve unutulmaması için tüm hemşehrilerimize kesinlikle tavsiye ediyoruz."diye konuştu. - YOZGAT

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
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