Kaz projesi meyve veriyor - Son Dakika
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Kaz projesi meyve veriyor

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla oluşturulan 'Damızlık Kaz Yetiştiriciliği Yaygınlaştırma Projesi' meyvelerini vermeye devam ediyor.

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Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla oluşturulan 'Damızlık Kaz Yetiştiriciliği Yaygınlaştırma Projesi' meyvelerini vermeye devam ediyor.


Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Damızlık Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında 40 çiftçiye 4 bin kaz dağıtımı gerçekleştirilmişti. Aradan geçen süre içinde dağıtımı yapılan kazlardan hem yumurta hem de civciv üretimi elde edilmeye başlandı.


"Gelir kapısı oldu"


Kabadüz Turnalık Mahallesi'nde yaşayan Cemil Erduman, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan projeden yararlandığını ifade ederek, "Yıllar önce yapabilir miyiz diye kendi kendimize konuştuğumuz kaz üreticiliğini, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan proje sayesinde 1 yıldır yapıyoruz. İlk etapta biraz zorlandık. Ancak zamanla biz onlara, onlar da bize alıştılar. Şu an hem işi öğrendik hem de kazlara alıştık. Tarımda alternatif arayan diğer üreticilerimiz bu tarz projelerden rahatlıkla yararlanabilirler" dedi.


"Kazlar bölgeye uyum sağladı"


Mast ırkı kazların bölgeye uyum sağladığını ve ekonomik değerinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ultav, "Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan projemiz planlandığı gibi gidiyor. 'Damızlık Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında 40 çiftçiye 4 bin kaz dağıtımı gerçekleştirilmişti. Aradan geçen süre içinde hem kazlarımız bölgeye uyum sağladı hem de üreticilerimiz kazların bakımı ve beslenmesi konusunda uzmanlaştılar. Şu an kazlarımızdan yumurta elde etmeye başladık. Bazı üreticilerimiz de üretimi daha da artırarak civciv üretimine başladılar. Bu bölgemiz için çok önemli bir gelişmedir" diye konuştu.


"Kaz etinin kilosu 30-35 TL'ye alıcı buluyor"


Kaz etinin lezzetli ve besin değeri açısından da zengin olduğunu vurgulayan Daire Başkanı Ahmet Ultav, "Yetiştiriciler kaz yumurtasını damızlık olarak kullanılmak üzere 20 ile 25 TL arasında satıyorlar. Ayrıca, 15-30 günlük kaz civcivi 50-60 TL arasında alıcı buluyor. Piyasada etlik olarak beslenen kazlar canlı ağırlık olarak kilogramı 25 TL, karkas olarak kilogramı 30-35 TL arasında alıcı bulmaktadır. Kazların hem yumurtaları hem eti değerlidir ve piyasası olan bir yatırım aracıdır" diye konuştu.


Kaz üreticiliğinin istihdama da önemli katkılar sunacağını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ultav, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in alternatif tarım çalışmaları kapsamında başlattığı bu proje, hem ekonomik anlamda üreticilerimize katkı sağlarken hem de istihdama önemli katkıları olacaktır" şeklinde konuştu. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:12 Kaynak: İHA
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