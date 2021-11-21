KAZ TİRİDİ'Nİ TATMAK İÇİN KİLOMETRELERCE YOL GELİYORLAR - Son Dakika

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SAMSUN'un Havza ilçesinde odun ateşinde kaz asma usulüyle pişirilen yöresel lezzet 'kaz tiridi?, havaların soğumasıyla yoğun talep görüyor. Yöresel lezzeti tatmak isteyenler kilometrelerce yol kat edip, ilçedeki tirit evlerine randevu alarak geliyor. Misafirler, lezzeti tattıktan sonra semaver çayı eşliğinde, gece saatlerine kadar sohbet edip, keyifli anlar yaşıyor.

Kentte havaların soğumasıyla birlikte Havza ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'ne ocaklardaki yerini almaya başlayan yöresel lezzet 'kaz tiridi', geleneği sürdürülüyor. Özel olarak beslenip kışın yağlandıktan sonra kesilen kazların, odun ateşinde saatlerce kızartılmasıyla yapılan 'kaz tiridi' yoğun talep görüyor. Yöresel lezzeti tatmak isteyenler kilometrelerce yol kat edip, ilçedeki tirit evlerine randevu alarak geliyor. Misafirler, lezzeti tattıktan sonra semaver çayı eşliğinde, gece saatlerine kadar sohbet edip, keyifli anlar yaşıyor.

'MAHALLEMİZE HAS ESKİ BİR GELENEK?

Tirit evi sahibi Mustafa Cendek, 'Kaz tiridi, Dereköy Mahallesi'ne has ve eskiye dayalı geleneksel bir yemektir. Çok güzel lezzeti olur. Kazı haşladığınız zaman, bu lezzeti alamazsınız. Lezzeti tamamen suda kalıyor. Bizler ise odun ateşinde pişirip vatandaşlarımıza sunuyoruz. Etini bulgur pilavı ile ayrı tepside, kemiklerini ise ayrı bir tepside sunuyoruz. Vatandaşlar da buraya gelip lezzetin tadına bakıyorlar' dedi.

'BU AYLARIN EN GÜZEL LEZZETİ'

Kent merkezinden tirit yemeye gelen Hamza Kaya da, 'Kaz tiridi odun ateşinde 3 saat pişiriliyor, bulgur pilavı ve yufka eşliğinde sofraya geliyor. Bu aylarda, bölgenin en lezzetli ve en güzel yemeğidir. Biz Samsun'dan buraya 100 kilometre yol gidip geliyoruz. Gayet güzel ve lezzetli, hatta faydalı bir yiyecek' diye konuştu.

'HERKES BU LEZZETİ TATMALI'

İl dışından arakadaşlarıyla tirit yemeye gelen Enes Ergin ise 'Tirit yemek için kilometrelerce uzaklıktan geliyoruz. Her sene esnaf olarak toplanıp, buraya gelip muhabbet ediyoruz. Tirit yiyoruz, ardından semaver çayı eşliğinde kestane yiyoruz. Tadılması gereken bir lezzet ve herkesin bu lezzeti tatmasını tavsiye ediyorum' dedi.