Kaz ve ördeklerin gülümseten kar sevinci - Son Dakika

Kaz ve ördeklerin gülümseten kar sevinci

KÜTAHYA - Kütahya'da bir çiftlik sahibinin beslediği kaz ve ördeklerin gülümseten 'kar sevinci' kameraya böyle yansıdı.

Kütahya Atlı Spor Kulubü Başkanı Birol Babanoğlu'nun Kunduören Mevkii'ndeki çiftliğinde beslediği ördek ve kazlar, kümesten çıkarak kendilerini kar üzerine bırakıyor.

Kaz ve ördeklerin kar sevincini sosyal medyadan paylaştığını ve izlenme rekoru kırdığını kaydeden Babanoğlu, "Uzun bir aradan sonra gelen kar yağışı insanlar gibi hayvanlar alemini de çok sevindi. Çiftliğimde beslediğimiz kaz ve ördeklerin kar sevinci ilginç bir görüntü oluşturdu. O anları cep telefonumla kaydettim ve sosyal medya hesabımda paylaştım. Bu görüntüler izlenme rekoru kırdı" diye konuştu.