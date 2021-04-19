Kaz yetiştiricisi Aydoğan, "Al civcivi getir kazı" uygulamasıyla Yeşilyurt'u markalaştırmak istiyor - Son Dakika

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan Ahmet Aydoğan, başlattığı uygulama ile bölgede kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını, yaşadığı ilçenin de kaz konusunda marka olmasını hedefliyor.

İlçede yıllardır kaz yetiştiren 41 yaşındaki Aydoğan, kuluçka makinesinden çıkardığı kaz civcivlerini çiftçilere sattıktan sonra yetişkin olduğunda geri alıyor.

Başlattığı uygulamaya "Al civcivi getir kazı" adını veren Aydoğan, yetiştirilen kazları Türkiye'nin pek çok yerine gönderiyor.

Aydoğan, AA muhabirine, bir ay önce biten kaz sezonunun çok iyi geçtiğini söyledi.

"Salgın nedeniyle sıkıntı yaşarız" diye korktuklarını ancak korktukları gibi olmadığını belirten Aydoğan, "Beklediğimizin çok üzerinde satış yaptık, satışlarımız gayet iyiydi. Hem Tokat'a hem de şehir dışına kaz gönderdik. Edirne'den Kars'a kadar kaz gönderdik. Bu sene ortalama 4 bin civarında kaz sattık. Perakendede kilosunu 55 liradan, toptanda ise 45 liradan verdik." dedi.

"Kaz konusunda Yeşilyurt'u inşallah marka haline getireceğiz"

Bu sene 500 kaz damızlığının bulunduğunu anlatan Aydoğan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıl 1500 damızlığa çıkaracağız. Sağ olsun Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız gerekli desteği yapıyorlar. Kaz konusunda Yeşilyurt'u inşallah marka haline getireceğiz. 2021 sezonunda hedefimiz 15 bin kaz satmak. Kaz alanlar ertesi yıl da kaz alıyorlar. Kazlarımızı kesip şoklanmış olarak gönderiyoruz. Tokat içine de pişmiş olarak adrese teslim gönderiyoruz."

Bölgede kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için civciv satışı da yaptıklarını anlatan Aydoğan, "Bizde 3 çeşit kaz cinsi var. Civcivler 6 ayda kesime geliyor. Kazların canlı ağırlığı 6 ila 10 kilo arasında değişiyor. Kesildiğinde de 4 ila 6 kilo arasında et veriyor. Civciv satışımızı geri alım garantisi şeklinde yapıyoruz. Bizden civciv alan vatandaşların, 'Bunu satabilir miyiz, pazar bulabilir miyiz?' diye endişe etmelerine gerek yok. Vatandaşlarımız civcivleri yetiştirip canlı ağırlıkları 5 kiloya çıktığı zaman kilo bazında hesaplayarak alıyoruz. Kaz yetiştiren vatandaşlarımızın pazar sıkıntıları olmuyor."

Aydoğan, civcivleri kuluçka makinesinden çıktığı zaman 45 liradan, 15-30 günlük oldukları zaman 60 liradan sattıklarını, büyüdüklerinde ise 150 liradan geri satın aldıklarını sözlerine ekledi.

"Kaymakamlık ve belediye olarak her zaman yanındayız"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz da Aydoğan'ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve kendisini tebrik ettiklerini söyledi.

Kaz yetiştiriciliği konusunda ilçede yeni projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Yılmaz, "İlçemiz kaz yetiştiriciliği ve satışında söz sahibi olma yolunda ilerliyor. Biz de Kaymakamlık ve Belediye olarak Ahmet Aydoğan kardeşimizin her zaman yanındayız. Yeni projelerle Yeşilyurt kaz konusunda önemli bir yere gelecek." diye konuştu.