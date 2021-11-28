Kaza adeta geliyorum dedi! Aşırı hız yapıp 100 metre sürüklenen milyonluk aracın tekeri koptu - Son Dakika

Bakırköy'de iddiaya göre sürücüsünün aşırı hızla ilerlediği lüks otomobil, önündeki araca çarptı ve yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Kazada yaralanan olmazken, iki otomobilde de hasar oluştu.

AŞIRI HIZLA İLERLERKEN ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, Yeşilyurt, Yeni Havaalanı Caddesi Yolu'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Alp Tutuş idaresindeki 34 ST 756 plakalı otomobil, yolda aşırı hızla ilerlediği sırada önündeki 34 FH 6499 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Alp Tutuş idaresindeki otomobilin bir tekeri koptu.

SÜRÜCÜ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazada yaralanan olmazken, 2 otomobilde de hasar oluştu. Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü gözyaşlarını tutamayarak ağladı.