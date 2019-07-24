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Kaza anı araç kamerasında

22 dakika önce

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, önünde aniden duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde de maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP
Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:41 Kaynak: İHA
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