Son Dakika Haberleri: (kaza anı görüntüsüyle) ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı
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(kaza anı görüntüsüyle) ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı

45 dakika önce

Ümraniye 'de dönüş yapan halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı.

(kaza anı görüntüsüyle) ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı, System.String[]

Ümraniye 'de dönüş yapan halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı.
Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı üzerinde dönüş yapan 34 SNV 48 plakalı Ferhatpaşa- Çamlıca Güzergahı'nda çalışan Özel Halk Otobüsü dönüş yapmak istediği sırada freni boşaldığı iddia edilen vinç yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs duvara çarparak durabildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 8 yolcu ile birlikte kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Görgü tanıkları kamyonun kornalar basarak iki araca çarptığını daha sonra duramayarak dönüş yapan otobüse çarptığını söyledi. Kaza yaparn araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-KAZA ANI

Ek görüntüler
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-Araçların kaldırılması
-Yolun kumlanması
-Trafiğin açılması

-Cep telefonu görüntüsü
-Kazanın hemen ardından çekilen görüntüler
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-Otobüsün içinden görüntü
-Otobüsün görüntüsü
-Kamyonun görüntüsü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Ambulanstan görüntü
-genel ve detay görüntüler



- İstanbul
Ümraniye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:36 Kaynak: DHA
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Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı
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