Son Dakika Haberleri: Kaza Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Kaza Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

42 dakika önce

Bartın'da, arkadaşının arızalanan otomobilini iten Tanju Kalaycı'ya (31), arkadan gelen başka otomobil hızla çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı, System.String[]
Bartın'da, arkadaşının arızalanan otomobilini iten Tanju Kalaycı'ya (31), arkadan gelen başka otomobil hızla çarpması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde arıza yapan otomobili celbe çektikten sonra hızlı gelen aracın duran otomobile çarpma anı yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:22 Kaynak: DHA

Bartın, Güncel
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