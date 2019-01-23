Kaza Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı
42 dakika önce
Bartın'da, arkadaşının arızalanan otomobilini iten Tanju Kalaycı'ya (31), arkadan gelen başka otomobil hızla çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.
Bartın
'da, arkadaşının arızalanan otomobilini iten Tanju Kalaycı'ya (31), arkadan gelen başka otomobil hızla çarpması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde arıza yapan otomobili celbe çektikten sonra hızlı gelen aracın duran otomobile çarpma anı yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:22 Kaynak: DHA
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