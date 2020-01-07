Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

7 saat önce

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki otomobillere çarpma anı kameralara yansıdı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı, System.String[]

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki otomobillere çarpma anı kameralara yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman T., idaresindeki 02 ASS 550 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan 2 otomobile çarptı. Otomobillere çarparak durabilen otomobilde bulunan Metin K., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Bahçelievler, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:03 Kaynak: İHA
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