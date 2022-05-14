Kaza anı Güvenlik Kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Kaza anı Güvenlik Kameralarına yansıdı

14.05.2022 15:29
Kaza anı Güvenlik Kameralarına yansıdı

Milas Zafer Caddesi'nden, Zekeriya Gümüşkesen Caddesi'ne seyreden elektrikli bisiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Milas Zafer Caddesi'nden, Zekeriya Gümüşkesen Caddesi'ne seyreden elektrikli bisiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan bir kişi başını kaldırım taşına çarparak yaralandı.

Üzerinde iki kişinin bulunduğu elektrikli bisikletin, Zafer Caddesi'nden Zekeriya Gümüşkesen Caddesi'ne çıktıktan sonra kayarak kaza yaptığı, bisiklette yolcu olarak bulunan kişinin ise başını kaldırım taşına çarptığı an güvenlik kameralarına yansıdı.

İkinci bir kazaya neden oluyordu

Kazazedelere yardımcı olmak için olay yerine koşan bir vatandaşın ise yaptığı müdahale sırasında neredeyse başka bir kazaya neden olma anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Düşen sürücüye yardım etmek amacıyla elektrikli bisikleti tutmak isteyen vatandaş, yanlışlıkla gaz telini çevirince elektrikli bisiklet kaza yerinde kontrolsüz bir şekilde dönmeye başladı. Elektrikli bisikletin dönme sırasında yerde yatan yaralıya çarpıyordu. Vatandaşın yanlış müdahalesi ile kontrolden çıkan bisiklet, kaza yapan sürücüsünün müdahalesiyle durduruldu. - MUĞLA

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Bisiklet, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza anı Güvenlik Kameralarına yansıdı - Son Dakika


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