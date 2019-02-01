Son Dakika Haberleri: Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

1 saat önce

Düzce'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı, System.String[]
Düzce'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta karşıya geçmek isteyen otomobille, ana yoldan ilerleyen motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü yola savruldu. Yaralanan sürücü bir müddet çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletin otomobile çarpması ve sürücünün savrularak yola düşmesi yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:16 Kaynak: AA

Düzce, Güncel
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