Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
33 dakika önce
Manisa'da bir kavşakta sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa
'da bir kavşakta sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa'nın Yunusemre
ilçesindeki bir kavşakta bu sabah meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Sabah
saat 09.05 sıralarında Ümit Y. idaresindeki 20 B 6010 plakalı araç, Manisa Küçük Sanayi Sitesi 5313 No'lu Sokak'ta seyir halindeyken 5304 No'lu Sokak ile birleştiği kavşağa geldiği sırada Özgür A. idaresindeki 35 KB 6056 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 35 KB 6056 plakalı araç kaldırıma çarparak takla attı. 35 KB 6056 plakalı aracın sürücüsü Özgür A. kazada hafif yaralanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:08 Kaynak: İHA
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