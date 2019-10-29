Son Dakika Haberleri: Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika Güncel Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

45 dakika önce

Düzce'de otomobilin motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Düzce'de otomobilin motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Hastane Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklete, taksi çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, karşıya geçmeye çalışan motosiklete, sollama yapan taksinin çarpması ve vatandaşların müdahalesi yer alıyor.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kültür Mahallesi, Motosiklet, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:16 Kaynak: AA
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