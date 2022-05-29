KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
Üye Girişi

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

29.05.2022 17:11

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışma anı, işyeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışma anı, işyeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza dün saat 22.00 sıralarında Bahçeyaka Mahallesi ile Yeşilbayır Mahallesini birbirinden ayıran Poliklinik Kavşağı olarak bilinen Atatürk Caddesi ile Hacı Kozak Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bahçeyaka Mahallesinden Yeşilbayır Mahallesi istikametine seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 AHY 352 plakalı otomobil, o esnada Atatürk Caddesinden Hacı Kozak Caddesine dönüş yapan adı öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 AZK 961 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan iki araç savruldu. Can kaybının yaşanmadığı kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken ticari aracı kullanan kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise bölgede bulunan bir işyerinin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera kaydında araçların çarpışma ve savrulma anı ve çevredekilerin kaza yapan sürücülere yardıma koşma anı göze çarpıyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

YORUMLAR
500
İSTANBUL-BEYKOZ'DA TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI İSTANBUL-BEYKOZ'DA TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı
Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Poliklinik, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti
16:51 Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Durumu erken fark eden şoförün dikkati faciayı önledi
16:49 Real Madrid'in yıldızı Kroos'tan muhabirin sorusuna sert cevap: Mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı!
16:32 TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi, Cannes'te "Altın Palmiye" ödülünü kazandı
16:13 Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay...
16:04 Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem
15:45 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
15:37 Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 17:17:48. #1.13#
SON DAKİKA: KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement