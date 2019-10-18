Son Dakika Haberleri: Kaza anı güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kamerasında

1 saat önce

Maltepe'de iki hafta önce biri bebek 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Maltepe'de iki hafta önce biri bebek 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesinde 3 Ekim'de meydana gelen kazada, Tugay Yolu Caddesinde ilerleyen otomobil, Zuhal Caddesi kesişme noktasında kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından çöp konteynerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçtaki biri bebek üç kişinin hafif yaralı kurtulduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin kontrolden çıkıp çöp konteynerine çarparak devrildiği anlar yer alıyor.

Cevizli, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:00 Kaynak: AA
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