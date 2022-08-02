Rampada geri kayan halk otobüsü, başka otobüse çarpıp bahçeye düştü: 8 yaralı (2)

Özel halk otobüsünün geri kayarak başka bir halk otobüsüne çarptığı ve bir binanın bahçesine düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, özel halk otobüsü geri kayarken bir hafif ticari aracın da geri gelerek otobüsten kaçtığı, kaza sonrasında ise rampadan aşağı yönde giden otobüsteki yolcuların araçtan koşarak inerek bahçeye düşen araçtaki kişilere yardıma gittiği görülüyor.