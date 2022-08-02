Rampada geri kayan halk otobüsü, başka otobüse çarpıp bahçeye düştü: 8 yaralı (2) - Son Dakika
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Rampada geri kayan halk otobüsü, başka otobüse çarpıp bahçeye düştü: 8 yaralı (2)

02.08.2022 21:57

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAKocaeli'de, özel halk otobüsünün geri kayarak başka bir halk otobüsüne çarptığı ve bir binanın bahçesine düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Özel halk otobüsünün geri kayarak başka bir halk otobüsüne çarptığı ve bir binanın bahçesine düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, özel halk otobüsü geri kayarken bir hafif ticari aracın da geri gelerek otobüsten kaçtığı, kaza sonrasında ise rampadan aşağı yönde giden otobüsteki yolcuların araçtan koşarak inerek bahçeye düşen araçtaki kişilere yardıma gittiği görülüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rampada geri kayan halk otobüsü, başka otobüse çarpıp bahçeye düştü: 8 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rampada geri kayan halk otobüsü, başka otobüse çarpıp bahçeye düştü: 8 yaralı (2) - Son Dakika
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