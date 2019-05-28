Son Dakika Haberleri: Kaza anı kamerada; Arkadan hızla gelip dehşet saçtı

Kaza anı kamerada; Arkadan hızla gelip dehşet saçtı

1 saat önce

Haber: İstanbul DHA- BAŞAKŞEHİR'de aşırı hız yapan bir sürücü önünde seyreden araca çarptı.

Kaza anı kamerada; Arkadan hızla gelip dehşet saçtı, System.String[]


Haber: İstanbul DHA- BAŞAKŞEHİR'de aşırı hız yapan bir sürücü önünde seyreden araca çarptı. Kaza anı araç içi kamerası tarafından görüntülenirken kazaya neden olan sürücü kaçtı.
Kaza önceki gün İkitelli'de meydana geldi. Aracıyla aşırı hızla seyir halinde ilerlediği belirtilen Samet D., Filiz K.'nın kullandığı araca arkadan çarptı. Kaza anı araç içi kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Samet D.'nin hızla gelerek araca arkadan çarptığı görülüyor. Sürücünün frene dahi basmadığı fark edilirken kaza sonrası büyük panik yaşandı. Aracıyla yol ortasındaki yeşil alana çıkan Filiz K.'nın yaşadığı panik anlarının sesi kameraya yansıdı. Görüntülerde çevreden yardıma koşanların Filiz K.'yı sakinleştirmeye çalıştığı duyuluyor. Olay sonrası aracıyla kaçmaya çalışan Samet D.'ye vatandaşlar engel oldu. Ancak sürücü bir süre sonra yaya olarak kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:03 Kaynak: DHA
İstanbul, DHA, Güncel
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