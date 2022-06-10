Kaza, Atakent Mahallesi ana yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinde yolun karşısına geçmekte olan 46 yaşındaki Mehmet Uslu , ana yoldan Mersin istikametinden Silifke istikametine gitmekte olan Derya Yıldırım'ın kullandığı 33 AHG 979 plakalı belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Uslu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaza anı kamerada...Yaya geçidinden geçerken otobüs çarptı - Son Dakika

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