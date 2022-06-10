Kaza anı kamerada...Yaya geçidinden geçerken otobüs çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza anı kamerada...Yaya geçidinden geçerken otobüs çarptı

10.06.2022 08:51

Mersin'in Silifke ilçesinde yaya geçidinden yürüyerek geçtiği sırada belediye otobüsünün çarptığı bir kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaya geçidinden yürüyerek geçtiği sırada belediye otobüsünün çarptığı bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Atakent Mahallesi ana yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinde yolun karşısına geçmekte olan 46 yaşındaki Mehmet Uslu, ana yoldan Mersin istikametinden Silifke istikametine gitmekte olan Derya Yıldırım'ın kullandığı 33 AHG 979 plakalı belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Uslu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza, işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde karayolunun yaya geçidinden refüje doğru yürüyerek geçen Uslu'ya, yolun ortasında otobüsün çarpması yer alıyor.

(İHA)

Kaza anı kamerada...Yaya geçidinden geçerken otobüs çarptı
Kaza anı kamerada...Yaya geçidinden geçerken otobüs çarptı
Kaza anı kamerada...Yaya geçidinden geçerken otobüs çarptı
Kaza anı kamerada...Yaya geçidinden geçerken otobüs çarptı
Kaza anı kamerada...Yaya geçidinden geçerken otobüs çarptı
Kaza anı kamerada...Yaya geçidinden geçerken otobüs çarptı
Kaza anı kamerada...Yaya geçidinden geçerken otobüs çarptı

YORUMLAR
500
Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı...Kaza anı kamerada Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı...Kaza anı kamerada Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı...Kaza anı kamerada Park halindeki minibüse çarpan ATV takla attı, İngiliz turist yaralandı...Kaza anı kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza anı kamerada...Yaya geçidinden geçerken otobüs çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:45 Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebekleri Kurt Efe ilk kez görüntülendi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
12:33 Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı
12:18 AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi
12:11 Süt toplama merkezinde "süt banyosu" yapan ve 6 gün hapis yatan adam tazminat kazandı: 1150 TL tazminatı az buldu, itiraz edecek
11:58 Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor
11:49 Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp
11:39 Britney Spears'in düğününde arbede çıktı! Eski eşi törene zorla girmeye çalışınca ortalık savaş alanına döndü
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 12:56:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kaza anı kamerada...Yaya geçidinden geçerken otobüs çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement