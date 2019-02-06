Kaza Anı Kameralara Yansıdı

Şanlıurfa'da minibüsün bir kişiye çarpma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Şanlıurfa'da minibüsün bir kişiye çarpma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.



Minibüsün durmasının ardından vatandaş, çevredekilerin de yardımıyla ayağa kalktı.



Kaza anı güvenlik kameralarınca da kaydedildi.



Minibüsün çarptığı kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı

Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Ocak'ta 123 Bin Turistin Ziyaret Ettiği Kapadokya, Son 10 Yılın Rekorunu Kırdı