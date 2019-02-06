Son Dakika Haberleri: Kaza Anı Kameralara Yansıdı

Kaza Anı Kameralara Yansıdı

34 dakika önce

Şanlıurfa'da minibüsün bir kişiye çarpma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza Anı Kameralara Yansıdı, System.String[]
Şanlıurfa'da minibüsün bir kişiye çarpma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

Minibüsün durmasının ardından vatandaş, çevredekilerin de yardımıyla ayağa kalktı.

Kaza anı güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Minibüsün çarptığı kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:42 Kaynak: AA

Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
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