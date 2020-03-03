KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI - Son Dakika

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI
7 saat önce
Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2)Adapazarı'nda otomobil ile servis aracının çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:34 Kaynak: DHA
Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2)
Adapazarı'nda otomobil ile servis aracının çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Caddede ilerlerken sokağa girmek için dönüş yapan otomobile minibüsün çarptığı, otomobilin elektrik direği ile minibüs arasında sıkıştığı, olay yerinde bulunan vatandaşların hızlı gittiği gerekçesiyle servis sürücüsüne saldırdığı görüldü.
Son Dakika BMW, koronavirüs nedeniyle 150 çalışanını karantinaya aldı Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti Bakan Soylu, Yunanistan'ın yeni iltica başvurusu almama kararına çok sert tepki gösterdi Rusya'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek mülteci iddiası: 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmeye zorluyorlar