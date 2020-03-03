KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI - Son Dakika
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KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

7 saat önce

Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2)Adapazarı'nda otomobil ile servis aracının çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI, System.String[]

Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2)

Adapazarı'nda otomobil ile servis aracının çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Caddede ilerlerken sokağa girmek için dönüş yapan otomobile minibüsün çarptığı, otomobilin elektrik direği ile minibüs arasında sıkıştığı, olay yerinde bulunan vatandaşların hızlı gittiği gerekçesiyle servis sürücüsüne saldırdığı görüldü.


Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:34 Kaynak: DHA
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