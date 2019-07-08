Kaza ânı kameraya böyle yansıdı
11 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ölüm kavşağında meydana gelen kaza kameralara yansıdı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:48 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde ölüm kavşağında meydana gelen kaza kameralara yansıdı.
Kaza, Mimar Sinan Caddesi
üzerindeki kavşakta meydana geldi. O.K. idaresindeki 41 AT 966 plakalı otomobil ile B.U. idaresindeki 16 F 1481 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri orta refüje çıkarak durabildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralanan S.K.'yi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza anı an be an kameraya yansıdı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, vatandaşlar sürekli kazaların olduğu kavşağa yetkililerin çare bulmasını istedi. - BURSA
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