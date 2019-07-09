Son Dakika Haberleri: Kaza anı kameraya böyle yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kaza anı kameraya böyle yansıdı

1 saat önce

- Kaza anı kameraya böyle yansıdıBURSA - Bursa'da kavşakta çarpışan araçlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

- Kaza anı kameraya böyle yansıdı
BURSA - Bursa'da kavşakta çarpışan araçlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, Mimar Sinan Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. O.K. idaresindeki 41 AT 966 plakalı otomobil ile B.U. idaresindeki 16 F 1481 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri orta refüje çıkarak durabildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralanan S.K.'yi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza anı an be an kameraya yansıdı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, vatandaşlar sürekli kazaların olduğu kavşağa yetkililerin çare bulmasını istedi.
Kaza anı kameraya böyle yansıdı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:06 Kaynak: İHA
Mimar Sinan Caddesi, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da, minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı! Dehşet anları kamerada Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı Elektriklerin kesildiği Bursa'da hayat durma noktasına geldi Zorunlu trafik sigortasındaki teminatlar arttı! Hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 03:19:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza anı kameraya böyle yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]