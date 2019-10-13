Son Dakika Haberleri: Kaza anı mobese kamerasına yansıdı
Son Dakika Güncel Kaza anı mobese kamerasına yansıdı

Kaza anı mobese kamerasına yansıdı

53 dakika önce

Iğdır'da meydana gelen trafik kazası, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şehir polis kamerasına yansıdı.

Iğdır'da meydana gelen trafik kazası, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şehir polis kamerasına yansıdı.

Kaza, Iğdır merkez Yaycı köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır-Tuzluca karayolu Yaycı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen sürücü, Tuzluca istikametine seyir halinde olan aracı görmeyince kaza kaçınılmaz oldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan araç çarpışmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan su kanalına savruldu. Yaşanan kaza anları şehir polis kamerasına yansıdı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Ercan Tunç/İHA)

Kaza anı mobese kamerasına yansıdı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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