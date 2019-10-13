Kaza anı mobese kamerasına yansıdı

Iğdır'da meydana gelen trafik kazası, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şehir polis kamerasına yansıdı.
Kaza, Iğdır merkez Yaycı köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır-Tuzluca karayolu Yaycı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen sürücü, Tuzluca istikametine seyir halinde olan aracı görmeyince kaza kaçınılmaz oldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan araç çarpışmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan su kanalına savruldu. Yaşanan kaza anları şehir polis kamerasına yansıdı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
(Ercan Tunç/İHA)