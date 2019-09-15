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Kaza anında otobüsün içinde olan Samet Çağrı dehşet anlarını anlattı

36 dakika önce

Kaza anında otobüsün içinde olan Samet Çağrı dehşet anlarını anlattı Afyonkarahisar'da otobüs devrildi 40 yaralı, 1 ölü 2 yaşındaki kız çocuğu otobüs kazasında hayatını kaybetti Kaza dan 2 saat önce otobüsün lastiği patlamışAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda bir yolcu...

Kaza anında otobüsün içinde olan Samet Çağrı dehşet anlarını anlattı

Afyonkarahisar'da otobüs devrildi 40 yaralı, 1 ölü

2 yaşındaki kız çocuğu otobüs kazasında hayatını kaybetti

Kaza dan 2 saat önce otobüsün lastiği patlamış

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar- Kütahya karayolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken otobüste bulunan 40 kişi de yaralandı.

Kaza Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu 32. Kilometresi Anıtkaya Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Barış Gökçe yönetimindeki İstanbul Kalesi firmasına ait 34 HS 2100 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıktıktan sonra, şarampolden devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, yolculardan Perinsu Kanak adlı kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi.Kazada yaralanan 40 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Otobüsün yolcularından Samet Çağrı halen kazanın şokunu yaşarken, kazanın saat 06.40 sıralarında meydana geldiğini, bu sırada uyanık olduğunu belirterek, "Bir anda araba sağa sola yalpaladı. Sonra şarampolde devrildi. Ben camdan fırladım. Yaralıları çıkarmaya başladım. Her şey bir anda oldu" dedi.

İstanbul- Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün kazadan 2 saat önce Gebze yakınlarında sol arka lastiklerinden birinin patladığı, lastiğin değiştirilmesinin ardından yola devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan şarampole devrilen araç son olarak jandarma ekiplerinin incelemeleri sonucu vinç yardımıyla kaldırılarak trafiğin güvenli bir şekilde akışı sağlandı.

Kaza anında otobüsün içinde olan Samet Çağrı dehşet anlarını anlattı

Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:09 Kaynak: İHA
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