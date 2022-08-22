'GÜNDÜZ GÖZÜYLE 3 ŞERİT YOL'Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından ilk kazadan sonraki bir araç kamerasına yansıyan görüntüleri paylaştı. Vali Gül, görüntülerde kurtarma ekiplerinin emniyet şeridinde beklediğini ve emniyet dubalarının gözüktüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda 15 kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazası öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yol kenarında dere yatağına devrilen otomobile ulaşmaya çalışan ekiplerin emniyet şeridinde olduğu ve emniyet dubalarından da yol kenarında açıkta görüldüğü ortaya çıktı.

Birçok ülke, Gaziantep ve Mardin'deki kazalar için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi

Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (7) - Son Dakika

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