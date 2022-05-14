Kaza anını simülasyon aracında yaşadılar - Son Dakika
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Kaza anını simülasyon aracında yaşadılar

14.05.2022 00:57
Kaza anını simülasyon aracında yaşadılar

Bolu'da emniyet kemeri simülasyon aracına binerek kaza anını yaşayan vatandaşlar, emniyet kemerinin önemini yaşayarak öğrendi.

Bolu'da emniyet kemeri simülasyon aracına binerek kaza anını yaşayan vatandaşlar, emniyet kemerinin önemini yaşayarak öğrendi.

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için Kent Meydanı'nda emniyet kemeri simülasyon aracı kuruldu. Kurulan düzenekte 360 derece dönebilen araca binen vatandaşlar, emniyet kemeri takılı ve emniyet kemeri takmadan yaşanan kaza anını birebir yaşadı.

Emniyet kemeri takan vatandaşlar simülasyon aracında herhangi bir kaza anında sabit kalırken, takmayanlar araç içerisinde sabit duramayarak birbirlerinin üzerine çıktı. Polis ekiplerinin aracın durumuna göre yaşanabilecek olayları da anlattığı simülasyon aracı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Simülasyon aracına binen Berat Karapınar, "Kemersiz yola çıkmak çok kötü bir şey. Kemerimizi kesinlikle takmamız lazım. Kemerli olduğumuz için sabit durduk. Ama kemersiz bir sağa bir sola gittik. Kafamız da kırılabilirdi. Kemerimizi takalım" dedi. - BOLU

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Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza anını simülasyon aracında yaşadılar - Son Dakika


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