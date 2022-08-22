KAZA ARAÇ KAMERASINDA
Bursa'da, arızalandığı için orta şeritte duran kamyonete çarpıp, savrulan belediye otobüsünün kazası, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde; orta şeritte duran kamyonete, arkadan gelen belediye otobüsünün çarptığı görülüyor. Ayrıca kamyonetin arkasında duran 2 kişinin son anda otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer alıyor.Öte yandan yaralanan 21 kişiden 19'u, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumu kritik olan otobüs şoförü ile 1 yolcunun da hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,
Son Dakika › Güncel › Belediye otobüsü, arızalanan kamyonete çarptı: 2'si ağır 21 yaralı (2) - Son Dakika