Bursa 'da, arızalandığı için orta şeritte duran kamyonete çarpıp, savrulan belediye otobüsünün kazası, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde; orta şeritte duran kamyonete, arkadan gelen belediye otobüsünün çarptığı görülüyor. Ayrıca kamyonetin arkasında duran 2 kişinin son anda otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer alıyor.Öte yandan yaralanan 21 kişiden 19'u, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumu kritik olan otobüs şoförü ile 1 yolcunun da hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Belediye otobüsü, arızalanan kamyonete çarptı: 2'si ağır 21 yaralı (2) - Son Dakika

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