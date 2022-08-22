Belediye otobüsü, arızalanan kamyonete çarptı: 2'si ağır 21 yaralı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Belediye otobüsü, arızalanan kamyonete çarptı: 2'si ağır 21 yaralı (2)

22.08.2022 11:58

KAZA ARAÇ KAMERASINDABursa'da, arızalandığı için orta şeritte duran kamyonete çarpıp, savrulan belediye otobüsünün kazası, araç içi kamerasına yansıdı.

KAZA ARAÇ KAMERASINDA

Bursa'da, arızalandığı için orta şeritte duran kamyonete çarpıp, savrulan belediye otobüsünün kazası, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde; orta şeritte duran kamyonete, arkadan gelen belediye otobüsünün çarptığı görülüyor. Ayrıca kamyonetin arkasında duran 2 kişinin son anda otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer alıyor.Öte yandan yaralanan 21 kişiden 19'u, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumu kritik olan otobüs şoförü ile 1 yolcunun da hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,


YORUMLAR
500
Bursa'da 2'si ağır 21 kişinin yaralandığı korkunç kazanın araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı Bursa'da 2'si ağır 21 kişinin yaralandığı korkunç kazanın araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı Bursa'dan Bakanlığa çağrı Bursa'dan Bakanlığa çağrı
Kaynak: DHA

Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye otobüsü, arızalanan kamyonete çarptı: 2'si ağır 21 yaralı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 19:04:28. #1.11#
SON DAKİKA: Belediye otobüsü, arızalanan kamyonete çarptı: 2'si ağır 21 yaralı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement