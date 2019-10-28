Son Dakika Haberleri: Kaza bu kez 'geliyorum' dedi
Son Dakika Güncel Kaza bu kez 'geliyorum' dedi

Kaza bu kez 'geliyorum' dedi

29 dakika önce

Kaza adeta geliyorum dedi.

Kaza adeta geliyorum dedi.Virajı hızlı alan otomobil sürücüsü bisikletliye çarptı.Olay ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşandı.Cadde üzerinde seyir halinde olan bisikletli far ışıklarını görünce yavaşladı.Ama viraja hızla giren otomobil sürücüsü onu geç fark etti ve iki araç kafa kafaya çarpıştı.Çarpmanın şiddetiyle bisikletli metrelerce sürüklenirken aracın da camları parçalandı.Otomobil sürücü ise yardım etmek yerine hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri bisikletli şahsın ağır yaralandığı kaza için soruşturma başlattı.Kaçan sürücü şimdi her yerde aranıyor.

(İHA)

Kaza bu kez 'geliyorum' dedi

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası ABD teyakkuzda! 5 noktadan bomba ihbarı alındı
Yaya geçidini kullanmayan adam ölümden döndü! O anlar kameraya yansıdı Amerikan gazetesi operasyonun perde arkasını yazdı: Trump, Suriye'den çekilmek isteyince Bağdadi operasyonu hızlandırıldı ABD, Suriye'deki petrol sahalarına en büyük sevkiyatı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 11:14:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza bu kez 'geliyorum' dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]