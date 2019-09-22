Kaza'da hayatını kaybeden 3 vatandaş toprağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazaında hayatını kaybeden 3 kişi oprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ünlüce köyü yolunda meydana geldi. Köyden ilçeye dönmek üzere olan minibüsün nehre düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Kenan Taşkın, Hasan Cankurtaran, Sıddık Cankurtaran hayatını kaybetti. Cenazeler, Yüksekova Devlet Hastanesinin morgundan alınarak ilçeye bağlı Köprücük köyün mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Öte yandan kazada yaralanan Selahattin Demir'in Van'da yesavçsi devam ederken Münir Demir ise taburcu oldu. Taziyeler ise Köprücük köyünde kabul ediliyor.

(İHA)