Son dakika: Kaza diye ihbar edildi, tüfekle vurulduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Kaza diye ihbar edildi, tüfekle vurulduğu ortaya çıktı

KARAMAN - Karaman'da köylüler tarafından cansız bedeni bulunan ve kaza diye ihbar edilen olayda hayatını kaybeden kişinin, av tüfeği ile vurulduğu ortaya çıktı.

Olay, merkeze bağlı Taşkale köyü Kör Çeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün yakınındaki bahçelerine ceviz toplamaya giden vatandaşlar patika yol üzerinde yerde hareketsiz şekilde yatan Mehmet Şanlıtürk'ü görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Şanlıtürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Şanlıtürk'e ait olduğu tespit edilen motosikleti cesedin bulunduğu yerden 100 metre ileride yol kenarında bulması üzerine incelemeyi derinleştirdi. Ceset üzerinde yapılan incelemede Şanlıtürk'ün av tüfeğiyle göğsünden tek kurşunla vurulduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Şanlıtürk'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.