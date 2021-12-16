Üye Girişi
Kaza esnasında kaldırım boş olması facianın önüne geçti - Son Dakika

Kaza esnasında kaldırım boş olması facianın önüne geçti

16.12.2021 10:44
Kaza esnasında kaldırım boş olması facianın önüne geçti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak dururken, olay esnasında kaldırımın boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak dururken, olay esnasında kaldırımın boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kaza, Konak Mahallesi Saray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., idaresindeki 03 ACP 348 plakalı hafif ticari araç, A.E.Y.'nin kullandığı 06 HUH 90 plakalı otomobil ile henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaldırım kaza esnasında boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, kaza sonrası iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR

Kaza esnasında kaldırım boş olması facianın önüne geçti
Kaza esnasında kaldırım boş olması facianın önüne geçti

Karahisar, Tragger, Saray, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza esnasında kaldırım boş olması facianın önüne geçti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:29 Fenerbahçe'den ters köşe! Vitor Pereira'nın yerine Kenan Koçak gelebilir
10:26 Belediyelerden ücretsiz veya indirimli su tarifesi! "İnsani su hakkı'' Resmi Gazete'de!
10:19 8 bin TL'lik düzenek kurup ehliyet sınavında kopya çekmeye çalıştı, yakayı ele verdi
10:17 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!
10:02 Çilem Doğan'dan yüzüne kezzap atan erkekle evlenen Berfin'e destek: Yalnız bıraktınız
09:59 Bahar Candan'dan gündem olacak itiraf: Ünlü bir kadınla aşk yaşadım!
09:49 İstanbul'a ilk kar düştü! İç kesimlerde etkili olacak
09:45 Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti
09:37 Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat gelebilir
09:34 Türk defineci 'Olamaz böyle bir şey' diye sevinç çığlığı attı!
Şırnaklı adam, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor Şırnaklı adam, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor         
10:48
Fenerbahçe'den ters köşe! Vitor Pereira'nın yerine Kenan Koçak gelebilir Fenerbahçe'den ters köşe! Vitor Pereira'nın yerine Kenan Koçak gelebilir         
10:29
Belediyelerden ücretsiz veya indirimli su tarifesi! "İnsani su hakkı'' Resmi Gazete'de! Belediyelerden ücretsiz veya indirimli su tarifesi! "İnsani su hakkı'' Resmi Gazete'de!         
10:27
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine atama yapıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine atama yapıldı         
07:32
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 10:52:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kaza esnasında kaldırım boş olması facianın önüne geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement