Kaza geçiren AK Parti Milletvekili Aydın, ameliyat olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaza geçiren AK Parti Milletvekili Aydın, ameliyat olacak - Son Dakika

Kaza geçiren AK Parti Milletvekili Aydın, ameliyat olacak

6 saat önce

Ankara'ya giderken eşiyle birlikte trafik kazası geçiren AK Parti Milletvekili İbrahim Aydın'ın bel kemiğinde meydana gelen zedelenmeden dolayı ameliyat olacağı öğrenildi.

Kaza geçiren AK Parti Milletvekili Aydın, ameliyat olacak, System.String[]

Ankara'ya giderken eşiyle birlikte trafik kazası geçiren AK Parti Milletvekili İbrahim Aydın'ın bel kemiğinde meydana gelen zedelenmeden dolayı ameliyat olacağı öğrenildi.


AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya'dan Ankara'ya giderken otomobiline, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Yolun sağına doğru manevra yapan ancak başarılı olamayan sürücü, Aydın'ın otomobiline çarptı. Aydın'ın otomobili çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada, İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aydın ve eşi Emine Aydın, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Aydın'ın belinde kırık olduğu değerlendirildi.


Bakan Soylu ile Vali Karaloğlu ziyaret etti


Kazayı öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve çok sayıda kurum yetkilisi ziyaret için hastaneye geldi.


Ameliyata karar verildi


Belinde kırık olduğu değerlendirilen Aydın'ın şu anda istirahat ettiği öğrenildi. Aydın'ı ziyaret eden AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Aydın'ın bel kemiğinde zedelenme olduğunu ve birkaç gün içerisinde ameliyat olacağını söyledi. Taş, Emine Aydın'ın durumunun iyi olduğunu aktardı. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
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