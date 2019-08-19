Kaza geçiren AK Partili milletvekillerinin sağlık durumu iyi

Kaza geçiren AK Partili milletvekillerinin sağlık durumu iyi İzmir'in Bornova ilçesi Çiçekli mevkisinde trafik kazası geçiren AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur kazada yara almazken, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan sol kol dirseğindeki kırık nedeniyle...

Kaza geçiren AK Partili milletvekillerinin sağlık durumu iyi

İzmir'in Bornova ilçesi Çiçekli mevkisinde trafik kazası geçiren AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur kazada yara almazken, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan sol kol dirseğindeki kırık nedeniyle ameliyata alınacak

MANİSA - TARİŞ tarafından İzmir'de düzenlenen toplantıya katılmak üzere Manisa'dan yola çıkan AK Parti'li milletvekillerinin içinde bulunduğu araç İzmir'in Bornova ilçesi Çiçekli mevkiinde kaza yaptı. Kazada AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan yaralanırken, AK Parti MKYK üyesi Murat Baybatur ise yara almadan kurtuldu.

İçinde AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Baybatur'un şoförü Sinan Kurt'un bulunduğu ve Milletvekili Özkan'ın danışmanı Murat Dolu'nun kullandığı 45 AK 185 plakalı araç Manisa'dan İzmir istikametine doğru seyir halindeyken Çiçekli Mevkiinde tali yoldan ana yola çıkış yapan 35 KSE 57 plakalı araçla çarpıştı. Kazada AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan yaralanırken, araçlardaki diğer kişiler kazayı yara almadan atlattı. Milletvekili Özkan'ın sol kol dirseğinde kırık olduğu ve Manisa Şehir Hastanesinde ameliyata alınacağı öğrenildi.

Milletvekillerin konvoy halinde TARİŞ tarafından İzmir'de düzenlenen toplantıya katılmak üzere Manisa'dan İzmir'e doğru yola çıktıkları öğrenildi. Konvoyda AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin de olduğu öğrenildi.

Manisa Şehir Hastanesinde AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli kazanın nasıl olduğunu anlatırken, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka da Milletvekili Özkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kazanın nasıl olduğunu anlatan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Bugün TARİŞ Üzüm Birliğinde 5 milletvekilimiz ve İl Başkanı olarak bizler toplantı yapmak üzere, malum sezon yaş üzüm bir kaç ay sonra kuru üzüm sezonu, onunla ilgili istişarelerde bulunmak üzere İzmir'e toplantıya gidiyorduk. Manisa çıkışında İzmir Çiçekliköy Mahalle kavşağında Milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan'ın aracı kaza yaptı. Danışmanı Murat Bey aracı kullanıyordu. Hemen yanında Baybatur'un danışmanı vardı. Mehmet Ali Özkan ile Murat Baybatur aynı araçtaydı. Çok şükür ufak sıyrıklarla bir kaza atlattık. Allah nasip kısmet ederse iki danışman arkadaşımızda bir problem yok. Murat beyin de ayağında bir zedelenme var. Milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan da bugün 15.00 itibariyle dirseğindeki kırık nedeniyle ameliyata alınacak. Başkaca bir sıkıntımız yok. Karşı tarafta da kaza yaptığımız vatandaşlarımızda da bir problem yok. Hızlı bir şekilde Manisa Şehir Hastanemize yetiştirdik. Tedavi altına alındılar. Bir sıkıntı olmadan yarın öbür gün taburcu olacaklardır" dedi.

Koonvoyda diğer milletvekillerinin de olduğunu kaydeden Mersinli, "İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal da benim de ayrı olduğumuz bir araçla intikal ediyorduk. Onlar başka bir araçtaydı. Mehmet Ali Özkan Milletvekilimiz ve MKYK Üyesi Milletvekilimiz Murat Baybatur'un bulunduğu araç kaza yaptı. Biz de hemen olay yerine intikal ettik. Müdahil olup Semra Kaplan Kıvırcık'ın aracıyla yaralılarımızı Manisa Şehir Hastanesine yetiştirdik. Şu an için bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Kaza yapan araçta bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise şunları söyledi: "Bugün saat 11.00 sıralarında milletvekili arkadaşlarımızla beraber İzmir TARİŞ'e gidiyorduk. Önümüzde bir özüm hasat dönemi başladı. Fiyatlarla alakalı bir görüşme ve istişare yapacaktık. İzmir istikametine giderken emniyetin uygulama yaptığı noktaya varmadan bir araç önümüze çıktı. Bu arada araç önümüze çıkınca durdurulamadı araç. Bu şekilde de önümüzdeki araca vurduk. Çok şükür karşıdaki vatandaşlarımız karı kocaydılar, ne beyefendide ne de hanımefendide bir sıkıntı yoktu. Mehmet Ali beyin kolunda bir ağrı vardı. Benim danışmanım Sinan da kafasını vurdu. Diğer şoför arkadaş da hafif yaralandı. Mehmet Ali bey biraz üzüntü verici bir durumu var. Kolu kırıldı. İnşallah bugün başhekimimiz de başta Valimiz olmak üzere herkes ilgileniyorlar. Saat 15.00 gibi kendisi de bir operasyon geçirecek. Ayaklarımızda çarpmanın etkisiyle biraz sıkıntı var ama genel itibariyle çok şükür iyiyiz. Karı kocada da bir sıkıntı yok. Kendilerine geçmiş olsun diliyorum."

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka da şunları söyledi: "Mehmet Ali Özkan beyin sol dirseğinde bir kırığı var. Küçük bir kırık ama ameliyat edilmesi gerekiyor. Saat 15.00 gibi ameliyata alınacak. Murat beyin bütün filmleri çekildi herhangi bir sıkıntı yok. Sinan beyde de Murat beyde de bir sıkıntı yok."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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