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Kaza geçiren emniyet müdürü ve kızlarının tedavisine Balcalı Hastanesi'nde devam edilecek

1 saat önce

Niğde'de Pazartesi günü geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kızları Elif Aybüke Karabörk ve Fatma Nezihe Karabörk'ün tedavilerine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde devam edilecek.

Kaza geçiren emniyet müdürü ve kızlarının tedavisine Balcalı Hastanesi'nde devam edilecek, System.String[]

Niğde'de Pazartesi günü geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kızları Elif Aybüke Karabörk ve Fatma Nezihe Karabörk'ün tedavilerine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde devam edilecek.


Emniyet Müdürü Karabörk'ün kızları Elif Aybüke ve Fatma Nezihe'nin Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'na sevk edildiler. Kızlarını yalnız bırakmak istemeyen Müdür Karabörk'ün de Balcalı Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.


Olayın geçmişi


Kamil Karabörk yönetimindeki otomobil, Niğde-Bor karayolu TOKİ kavşağında Süleyman Şahin'in kullandığı tankerle çarpıştı. Kazada, Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Emniyet Müdürü Karabörk ile kızları Elif Aybüke Karabörk (23) ve Fatma Nezihe Karabörk (34) ile Mehmet Ali Kazgı (26), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. - ADANA

Balcalı Hastanesi, Karabörk, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:20 Kaynak: İHA
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