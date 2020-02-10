Kaza geçiren Özhaseki'den ilk açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaza geçiren Özhaseki'den ilk açıklama - Son Dakika

Kaza geçiren Özhaseki'den ilk açıklama

6 saat önce

Geçirdiği kaza sonrası açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şahsımı ve ailemi yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaza geçiren Özhaseki'den ilk açıklama, System.String[]

Geçirdiği kaza sonrası açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şahsımı ve ailemi yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Dün Antalya'da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Partili Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın da bulunduğu araçta trafik kazası geçirdi. Burnunda kırık olduğu tespit edilen Mehmet Özhaseki ile Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.


"Rabbim eksikliğinizi göstermesin"


Burnundan bir operasyon geçiren Özhaseki, istirahat etmek üzere odasına alındı. Özhaseki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün Antalya'da yaşadığımız trafik kazası nedeniyle arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten, şahsımı ve ailemi yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilgi ve alakaları için şükranlarımı arz ediyorum. Gerek hastaneye gelerek, gerek telefonla arayarak, gerek mesaj göndererek, gerekse sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim eksikliğinizi göstermesin, milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza buyursun" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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