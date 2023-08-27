Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı, 48 saat uyutulacak - Son Dakika

Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı, 48 saat uyutulacak

Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı, 48 saat uyutulacak
Son Güncelleme: 27.08.2023 10:22

Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarına ilişkin yeni bilgiler geldi. Vuslat Doğan Sabancı'nın travmatoloji ve plastik cerrahların katıldığı 5.5 saatlik operasyonun ardından iyiye gittiği; Ali Sabancı'nın ise akşam saatlerinde batındaki travmaya bağlı kanama nedeniyle yeniden ameliyata alındığı 48 saat uyutulacağı öğrenildi.

Yunanistan'da deniz kazası geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinden haber var. Kazada başını botun önündeki cam bölmeye çarpan Vuslat Doğan Sabancı'nın yüz travması nedeniyle 5.5 saat operasyon geçirdiği belirtildi. Aort damarına stent takılan Ali Sabancı ise dün akşam saatlerinde batındaki travmaya bağlı kanama nedeniyle yeniden ameliyata alındı. Sabancı'nın 48 saat uyutulmasına karar verildi.

"SAĞLIK DURUMLARI DAHA DA İYİYE GİTMEKTEDİR"

Öte yandan Esas Holding'ten yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tüm operasyonları başarıyla sonuçlanmış olup, sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, geçmiş olsun dilekleri için teşekkürlerimizi iletiriz" ifadeleri yer aldı.

Kaza geçiren Sabancı çiftinin tedavisi sürüyor! Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı, 48 saat uyutulacak

ÇOK SAYIDA KIRIĞI VAR

Önceki gün ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Ali Sabancı, dün aort damarına stent takılmasının ardından 'çoklu travma' ameliyatına alınmıştı. Kazada başını botun önündeki cam bölmeye çarpan Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüz travması nedeniyle operasyona alınmasının kararlaştırıldığı bildirilmişti. Öte yandan botta Sabancı çiftinin çocuklarının da bulunduğu, ancak durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza geçiren Sabancı çiftinin tedavisi sürüyor! Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı, 48 saat uyutulacak

48 SAAT UYUTULMASINA KARAR VERİLDİ

Gazete Oksijen'in haberine göre, aort damarına stent takılan Ali Sabancı akşam saatlerinde batındaki travmaya bağlı kanama nedeniyle yeniden ameliyata alındı. Yoğun bakıma alınan Ali Sabancı'nın 48 saat kadar uyutularak izlenmesi kararlaştırıldı. Vuslat Doğan Sabancı da, travmatoloji ve plastik cerrahların katıldığı 5.5 saatlik operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

Kaza geçiren Sabancı çiftinin tedavisi sürüyor! Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı, 48 saat uyutulacak

ÇİFTE 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİNDE BULUNDULAR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, hastaneye gelerek çiftin yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaza geçiren Sabancı çiftinin tedavisi sürüyor! Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı, 48 saat uyutulacak
İstanbul Valisi Davut Gül

Vuslat Doğan Sabancı'nın annesi Sema Doğan, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Aydın Doğan'ın torunu Aydın Doğan Yalçındağ da hastaneye geldi. Güler Sabancı, hastaneden ayrılırken gazetecilerin Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarına ilişkin soruları üzerine, "Çok şükür." yanıtını verdi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel

Ali Sabancı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı, 48 saat uyutulacak - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Prigojin'in eski röportajı ortalığı karıştırdı! Havada parçalanan bir uçaktan bahsetmiş
11:45 Yurt dışında dereceye giremeyen Türkiye 3'üncü Güzeli Selin Gurdikyan başka bir yarışmaya katılmayacak
11:44 Yunanistan'da orman yangını 9. gününde! Beklenen lodos nedeniyle uyarı yapıldı
11:25 Depremde enkaz altında kalan aile Antalya'da tedavi görüyor
11:16 1 ay önce anne olan Aslı Enver'den ayna karşısında aile pozu
10:35 Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses sonunda paylaştı: İkizler geliyor
10:21 Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı, 48 saat uyutulacak
10:12 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türkiye'nin IMF'ten yardım talep ettiği iddiaları gerçek dışıdır
10:08 MİT'ten nokta atışı! Terör örgütünün kurye sorumlusu Kadri Encu etkisiz hale getirildi
10:08 Eymen'in katilleri hakkında yeni dava: Cinsel istismarı kayda almışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2023 12:40:43. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı, 48 saat uyutulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement