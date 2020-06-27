Kaza geçirip yerde acı içinde kıvranan baba, oğlunu sınava 'başarılar oğlum' diyerek gönderdi - Son Dakika

Kaza geçirip yerde acı içinde kıvranan baba, oğlunu sınava 'başarılar oğlum' diyerek gönderdi

-Kaza geçiren genci trafik polisi motosikletle okula götürdü

ANTALYA - Antalya'da ailesiyle sınava giderken trafik kazası geçiren genci, trafik polisi motosikletle sınava yetiştirdi.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Köroğlu Kavşağında 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken, kazanın şokunda olan bir genç dikkat çekti. İsmi Kaan olduğu öğrenilen gencin polislere üniversite sınavına gideceğini belirtmesi üzerine kaza yerindeki trafik polisleri devreye girdi. Yerde yaralı babasının yanına giden Kaan ismindeki genç, babasının elini tuttu. Yerde acı içerisindeki baba ise 'başarılar oğlum' dedi. Sınav yapılacağın okulun ismini alan motorize trafik polisi, üniversite adayını arkasına bindirip sınava yetiştirmek için yola çıktı.

Kazada yaralanan baba ve diğer yaralı ise tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.