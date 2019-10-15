Son Dakika Haberleri: Kaza 'geliyorum' dedi, 4 kişi böyle yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Kaza 'geliyorum' dedi, 4 kişi böyle yaralandı

Kaza 'geliyorum' dedi, 4 kişi böyle yaralandı

7 dakika önce

Kaza 'geliyorum' dedi, 4 kişi böyle yaralandı Sivas'ta meydana trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza 'geliyorum' dedi, 4 kişi böyle yaralandı

Sivas'ta meydana trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ta meydana trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 12.30 sıralarında Sivas- Kayseri yolu Kovalı Kavşağı mevki yakınlarında meydana geldi. Kazada, N.K idaresindeki 27 E 3544 plakalı otomobil ile S.A yönetimindeki 58 NP 078 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde N.K idaresindeki 27 E 3544 plakalı otomobilin kavşağı geçeceği sırada Kayseri istikametinden Sivas istikametine giden 58 NP 078 plakalı otomobil ile çarpıştığı görüldü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza 'geliyorum' dedi, 4 kişi böyle yaralandı

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:41 Kaynak: İHA
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