Son Dakika Haberleri: Kaza geliyorum dedi... İstanbul'da motosikletlinin yaşadığı ilginç kaza kamerada
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Kaza geliyorum dedi... İstanbul'da motosikletlinin yaşadığı ilginç kaza kamerada

59 dakika önce

Kaza geliyorum dedi.

Kaza geliyorum dedi... İstanbul'da motosikletlinin yaşadığı ilginç kaza kamerada
Sarıyer'de otomobil sürücüsü kendisine defalarca korna çalan motosikletliye çarptı
İSTANBUL - Sarıyer'de trafikte seyir halinde olan motosikletli gence, kendisini sıkıştırmaması için defalarca korna çalarak uyardığı otomobil sürücüsü çarptı. Kaza anı kask kamerasına yansırken, sürücü ise gençten özür diledi.
Sarıyer Merkez Mahallesi Meseburnu Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde motosikletli bir genç, trafikte seyretmeye başladı. Gencin önüne bir süre sonra otomobil geçti. Motosikletli genç yavaşladıktan sonra aracı sağ tarafından geçmek istedi. Genci fark etmeyen otomobil sürücüsü de direksiyonu sağa doğru kırdı. Aracı fark eden genç sürücüsüne defalarca korna çaldı ancak kazadan kurtulamadı.
Defalarca korna bastı, kazadan kurtulamadı
Otomobil çarptığı motosikletli genç yere düşerek hafif şekilde yaralanırken, servisten yeni çıktığı öğrenilen motosikletli de hasar aldı. Kazanın ardından aracından inen sürücü, gencin yanına giderek bir şey olup olmadığını sordu. Gencin sinyal vermesini ve dikkatli olması gerektiğini söylediği sürücü de özür diledi. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.
Kaza geliyorum dedi... İstanbul'da motosikletlinin yaşadığı ilginç kaza kamerada
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:08 Kaynak: İHA
İstanbul, Sarıyer, Sağlık
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